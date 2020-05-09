Фотографии времен войны сделали «живыми»

Госкорпорация «Ростех» анимировала фотографии времен Великой Отечественной войны, чтобы показать работу тружеников тыла. На кадрах создают и чинят танки, авиадвигатели.

Корпорация запустила проект «Оживший кадр». Полученные изображения Ростех опубликовал в YouTube, на страницах в Instagram, Facebook, Twitter и «ВКонтакте».

На «оживших» фотографиях можно рассмотреть работу предприятий по выпуску танков, авиадвигателей, а также процесс ремонта техники. Среди представленных снимков кадры из «ОДК», Курганмашзавода, «УВЗ» и других заводов.

На одном из кадров показан ремонт танка Т-26 на Сталинградском тракторном заводе.

На другом — сборка Т-34 на Челябинском тракторном заводе. В 1943 году он стал вторым по производству этой модели танка.

«Завод выпускал дизельные двигатели для своих боевых машин, а также других оборонных предприятий. Всего за годы войны было выпущено 48,5 тыс двигателей семейства В-2», — рассказали в Ростехе.

Корпорация, кроме того, воссоздала предполетный осмотр двигателя М-105 на самолете Пе-2.

В Ростехе добавили, что только «такое оружие и героизм людей, солдат и тружеников тыла» позволили добиться победы в Великой Отечественной войне.