Форум «Армия-2021» пройдет в Керчи

В Симферополе идет подготовка к международному военно-техническому форуму «Армия-2021». В этом году он пройдет в Керчи, написал «Новый Севастополь».

В программе форума — выставка военной техники, на которой посетители смогут увидеть образцы автомобильной техники «Тигр» и «Тайфун», БТР-82А и БТР-80, ракетные комплексы «Хризантема», танк Т-72Б3М и другую технику.

«В рамках форума военнослужащие армейского корпуса ЧФ впервые представят керчанам и гостям города динамический показ возможностей тактического воздушного десанта, также для статичного показа будут предоставлены более 20 единиц военной техники», — рассказали в пресс-службе Черноморского флота.