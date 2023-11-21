Армия 21 ноября 2023, 17:15 Флоты и Каспийскую флотилию переподчинят главкому ВМФ России Шойгу: флоты и Каспийская флотилия перейдут в подчинение главкому ВМФ России РИА «Новости»

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Работа по переподчинению флотов и Каспийской флотилии главнокомандующему Военно-морским флотом подошла к концу. Об этом сообщил министр обороны России Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

«Это (переподчинение. — прим. ред.) даст возможность более эффективно управлять флотом и флотами, внедрять единые подходы к планированию применения и подготовке группировок», — уточнил Шойгу.

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Глава Минобороны добавил, что реализация плана работы главкома ВМФ в 2023 году повысила боевые возможности флотов и Каспийской флотилии, а также увеличила уровень современной военной и специальной техники дo 74%. За счет этого интенсивность подготовки российских сил в текущем году выросла в 1,2 раза.

Ранее Шойгу заявил, что ВС России в 2023 году занимались сдерживанием ВМС НАТО в Мировом океане. Российские силы совершили более 50 походов и прошли порядка 200 тысяч морских миль, а также отработали применение сил Тихоокеанского флота.