14 июля 2023, 08:05
Флагманский крейсер Северного флота решили списать — СМИ
ТАСС: крейсер «Петр Великий» спишут после возвращения из ремонта корабля «Адмирал Нахимов»
В Военно-морском флоте России приняли окончательное решение о судьбе тяжелого атомного ракетного крейсера «Петр Великий» проекта 1144.2. После завершения ремонта однотипного корабля «Адмирал Нахимов» его спишут, сообщил источник ТАСС.
«Принципиальное решение о списании „Петра Великого“ принято. Это должно произойти после возвращения в строй „Адмирала Нахимова“», — сказал он.
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Большая часть экипажа крейсера, по его словам, уже перешла в штат «Адмирала Нахимова». Оставшиеся на «Петре Великом» люди обеспечивают его живучесть. Официально в армии эту информацию не комментировали.
О возможном списании крейсера проекта 1144.2, который является флагманом Северного флота, стало известно в апреле. Тогда собеседник агентства сообщил, что в ВМФ России начали обсуждать его вывод из боевого состава — ремонт и модернизация однотипного корабля показали, что это слишком затратное предприятие.
На атомном ракетном крейсере «Адмирал Нахимов» начали глубокую модернизацию. Пока он находится на «Севмаше» в Северодвинске.
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