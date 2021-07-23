Флаги ВМФ России поменяли конфигурацию

Гвардейские орденские флаги на российских кораблях теперь будут выглядеть по-другому. Раньше орден находился в левом верхнем углу полотнища. Его решили переместить в центр Андреевского креста. Президент России Владимир Путин подписал указ. Документ опубликовал официальный сайт правовой информации.

Согласно нововведению, высота ордена будет составлять треть ширины флага. В указе прописали, что корабли ни при каких обстоятельствах не должны спускать флаг перед противником. В документе говорится, что каждый член экипажа должен «самоотверженно и мужественно, не щадя жизни, защищать Военно-морской флаг в бою». Сбитое полотнище необходимо заменить на другое.

«В исключительных случаях при непосредственной опасности захвата Военно-морского флага противником и отсутствии реальной возможности его защиты и спасения Военно-морской флаг подлежит уничтожению по приказу командира корабля», — написано в указе.

Также флаг запретили поднимать на кораблях, которые находятся в доке на ремонте или модернизации.

В День ВМФ России, 25 июля, в Санкт-Петербурге пройдет главный военно-морской парад. В празднике примут участие четыре тысячи военных, 54 корабля, катера, подводные лодки и парусные суда. Над городом пролетит 48 военных самолетов.