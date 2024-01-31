Армия 31 января 2024, 18:24 Флаг ВМФ России подняли на подлодке «Кронштадт» в Петербурге

Читать 360tv в

Торжественная церемония поднятия флага Военно-Морского флота России на новой подводной лодке «Кронштадт» состоялась в Санкт-Петербурге. Об этом сообщили на сайте телеканала «Санкт-Петербург».

Субмарина будет вести службу на Северном флоте. Задача подлодки заключается в защите военно-морских баз, побережья и коммуникаций. Также при необходимости она может уничтожать надводные корабли противника.

Реклама

«Вооружения у него больше, погружается он глубже, плавает он быстрее и тише. Это основные его характеристики», — отметил главнокомандующий ВМФ России Николай Евменов.