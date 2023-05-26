Армия 26 мая 2023, 18:15 Фейк: украинский беспилотник повредил российский корабль «Иван Хурс» Новость о повреждении российского корабля «Иван Хурс» украинским дроном оказалась фейком РИА «Новости»

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Российский разведывательный корабль «Иван Хурс» отразил атаку украинского беспилотника 24 мая. Новость, что дрон Вооруженных сил Украины повредил корабль, оказалась недостоверной.

Фейк

Украинское агентство УНИАН написало в своем Telegram-канале, что беспилотный катер ВСУ якобы поразил «Ивана Хурса», охранявшего газопроводы «Турецкий поток» и «Голубой поток». СМИ показало видео, на котором нет момента повреждения российского корабля водным дроном.

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Правда

На самом деле, Вооруженные силы России смогли отразить атаку вблизи газопроводов. Об этом сообщили в Минобороны.

«После террористического акта 26 сентября 2022 года на „Северном потоке“ и „Северном потоке — 2“ Вооруженными силами Российской Федерации осуществляются мероприятия по защите подобных объектов. И не напрасно», — отметили в оборонном ведомстве.

Кроме того, видео с заходом корабля «Иван Хурс» в Севастопольскую бухту доказало, что на нем нет видимых повреждений. Кадры опубликовал Telegram-канал Mash на волне.

Таким образом, сообщение, что один из украинских беспилотников 24 мая повредил «Ивана Хурса», оказалось недостоверным. Минобороны заявило, что российский корабль на ходу отразил атаку.

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