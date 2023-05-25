25 мая 2023, 14:28
Фейк: украинская ПВО сбила российский самолет
Видео воздушного боя ВВС России и ПВО Украины оказалось записью компьютерной игры
В интернет выложили видео, на котором украинские военные якобы сбили российский истребитель. На самом деле воздушный бой происходил в компьютерной игре Arma 3.
Фейк
Видео воздушного боя опубликовали проукраинские Telegram-каналы. На нем истребитель подлетел к коммунальной инфраструктуре и попал под обстрел. Авторы написали, что на кадрах — противостояние элитных ВВС России с украинскими ПВО.
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Правда
На самом деле в Сети распространили очередное видео геймплея из компьютерной игры Arma 3. На ролике видна пикселизация картинки, несоответствие полета самолета законам физики, чрезмерное расцвечивание вспышек в момент взрыва виртуального самолета.
Таким образом, информация о том, что украинская ПВО сбила российский самолет, недостоверна. По всем очевидным признакам Центр информационно-психологических спецопераций Вооруженных сил Украины в очередной раз выдал игровой симулятор за реальное видео.
Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.
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