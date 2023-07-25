Армия 25 июля 2023, 13:22 Фейк: участников белгородской теробороны отправят в новые регионы России Данные об отправке участников белгородской теробороны в новые регионы РФ оказались фейком РИА «Новости»

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В СМИ распространилась информация о том, что участников территориальной обороны Белгородской области якобы отправят в новые регионы России для поддержания порядка. «360» проверил эти данные.

Фейк

Сообщение появилось в Telegram-канале «Крымский ветер». В качестве доказательства прикреплялась скан-копия постановления правительства Белгородской области от 17 июля 2023 года за номером 392-пп. В нем указано, что руководители штабов теробороны должны «в немедленном порядке» подготовить личный состав восьми батальонов к выполнению боевых задач и поддержанию порядка в новых регионах.

Правда

Прикрепленный к посту документ подделан. В настоящем постановлении правительства Белгородской области № 392-пп от указанной даты речь идет совсем о другом, а именно об оказании мер поддержки семьям, отселенным из места жительства в связи с введением режима чрезвычайной ситуации «в муниципальном районе, городском округе Белгородской области». Информация о том, что белгородскую территориальную оборону будут отправлять в новые регионы, недостоверна.

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