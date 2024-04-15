Эксклюзив 15 апреля 2024, 18:32 Фейк: создание призывных комиссий в Пермском крае стало предвестником мобилизации Данные Telegram-каналов украинского ЦИПсО о мобилизации в РФ не подтвердились РИА «Новости»

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В Сети распространилась информация о том, что создание мобилизационных комиссий в Пермском крае якобы свидетельствует о скором возобновлении призыва в рамках частичной мобилизации. Так ли это, — разобрался «360».

Фейк

В соцсетях и мессенджерах распространяется информация о создании призывной комиссии по мобилизации граждан из запаса в Лысьвенском городском округе. В качестве доказательства прикладывается скрин постановления администрации. Подписчиков подводят к мысли о возобновлении призыва по мобилизации.

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Правда

Доказательством выступает даже не подписанный документ. Это набранный в редакторе текст, в котором даже видны следы работы автоматической проверки орфографии. Информацию распространяют в основном псевдороссийские Telegram-каналы, которые на самом деле ведет украинский ЦИПсО, вроде «Операции Z» и «России 24/7».

По сути, ничего сверхъестественного в создании мобилизационных комиссий нет. Это плановая работа, которая проводилась и до СВО. Создание таких комиссий регламентирует постановление правительства РФ № 852 от 30 декабря 2006 года.

Комиссии организуют в муниципалитетах ежегодно, чтобы обеспечить постоянную готовность к мобилизационным мероприятиям в случае, если это потребуется. В числе задач — организация взаимодействия с военкоматами и повышения квалификации работников мобилизационных органов. Комиссии, в частности, готовят предложения по источникам и размерам финансирования организаций, задействованных в мобилизационной подготовке.

Новая волна мобилизации в России — излюбленная тема украинских ЦИПсО. Президент страны Владимир Зеленский даже заявлял, что к 1 июня в РФ якобы готовятся мобилизовать 300 тысяч человек, однако это опровергли в Кремле, Минобороны и Госдуме, писал РБК.

Таким образом, тезис о том, что создание мобилизационных комиссий свидетельствует о скорой мобилизации, ложен.

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