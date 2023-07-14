Армия 14 июля 2023, 15:40 Фейк: Россия расконсервирует склады времен ВОВ для вооружения мобилизованных Информация о снабжении военных ВС России устаревшим оружием оказалась фейком РИА «Новости»

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В Сети появились сообщения о том, что Россия вынуждена расконсервировать склады времен Великой Отечественной войны, чтобы вооружить своих военнослужащих. В ситуации разобрался «360».

Фейк

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Украинский Telegram-канал «Инсайдер UA» опубликовал видео, снятое якобы на позициях российских бойцов в ЛНР. В ролике военнослужащие рассматривают оружие из нескольких ящиков с подписями. Показаны пистолеты-пулеметы Судаева и Шпагина, самозарядная винтовка Токарева, пистолет-пулемет Томпсона и другие устаревшие экземпляры. Комментарий гласил, что России приходится вскрывать старые склады и вооружать солдат автоматами 1940-х годов, которые являются плохим ответом на поставляемые Украине кассетные боеприпасы.

Правда

Если рассмотреть видео детально, можно увидеть, что на ящиках с оружием стоят подписи канцелярским корректором, такие с завода поступить не могут. Представлено небольшое количество оружия, его могли взять в музеях или на киностудии. Кроме того, большинство мужчин в ролике обуты в шлепки, а позади стоит мангал. Таким образом, съемка, скорее, велась в рекреационной зоне, возможно, на базе отдыха.

Министр обороны России Сергей Шойгу 12 июля заявил, что в 2023 году производство боеприпасов выросло в 10 раз в сравнении с началом 2022 года. В этом году в зону спецоперации передадут новейшие модернизированные автоматы АК-12, написало РИА «Новости».

Глава Минобороны отмечал, что у России есть кассетные боеприпасы и они гораздо эффективнее американских. «Известия» со ссылкой на источники в военном ведомстве сообщили, что российские войска располагают всеми необходимыми средствами для нейтрализации и уничтожения украинских носителей кассетных боеприпасов, поставленных западными странами. Российские ВС имеют на вооружении аналогичные боеприпасы, по своим характеристикам они превосходят иностранные образцы.

Таким образом, из вышеприведенной информации можно сделать вывод о том, что информация о снабжении российских военных устаревшим оружием является фейком.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.