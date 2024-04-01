Армия 01 апреля 2024, 16:37 Фейк: Россия организовала принудительную мобилизацию в ЛНР Информация о проведении Россией мобилизации в ЛНР оказалась фейком РИА «Новости»

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В украинских Telegram-каналах и пабликах появилась информация о том, что Россия якобы начала принудительную мобилизацию в Луганской Народной Республике. «360» проверил эти сведения.

Фейк

Авторы некоторых постов со ссылкой на «областную военную администрацию» (виртуальные украинские органы самоуправления на территории новых российских регионов) заявили, что призыву подлежат мужчины, рожденные между 1994 и 2006 годами.

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Также утверждается, что в течение двух лет в России собирали личные данные молодежи. Поэтому всех, кому исполнилось 18 лет, быстро найдут.

Правда

На самом деле в России с 1 апреля начался весенний призыв. В рамках плановых мероприятий задействуют россиян с 18 до 30 лет. С 1 января 2024 года порог призывного возраста сдвинули с 27 до 30 лет. Таким образом, под призыв попадают рожденные в период с 1994 по 2006 годы.

Украинская пропаганда на фоне проблем с мобилизацией в стране пытается очернить обычную действительность в России. За мобилизацию выдают ежегодный призыв на срочную службу. Однако солдат-срочников не отправляют в новые регионы России.

Таким образом, информация о проведении принудительной мобилизации в ЛНР оказалась недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.