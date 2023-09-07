Эксклюзив 07 сентября 2023, 13:06 Фейк: Минтруд пересмотрит льготы ветеранам ЧВК «Вагнер» Участников ЧВК «Вагнер» не лишат льгот и пособий РИА «Новости»

Читать 360tv в

В интернете появилась информация о том, что Минтруд России пересмотрит решение о социальных льготах и выплатах ветеранам ЧВК «Вагнер». Информация об этом оказалась недостоверной.

Фейк

Реклама

В интернете появились посты о том, что в России пересмотрят решение о социальных выплатах и льготах для ветеранов ЧВК «Вагнер». С ними разместили документ за подписью главы Минтруда Антона Котякова, адресованный руководству регионов России. В нем сказано, что министерство с подачи правительства начало проверку правомерности назначения в период с 1 мая 2022 года по 25 августа 2023 года льгот и соцвыплат представителям ЧВК «Вагнер». Минтруд попросил губернаторов и глав республик взять под личный контроль пересмотр всех решений по назначенным мерам соцподдержки.

При принятии решения рекомендовали принимать во внимание статью 359 УК России. В случаях выявления неправомерности получения льгот предписали немедленно отменить их, а уже полученное взыскать «в установленном законом порядке».

Правда

На мысль о поддельности документа навели несоответствия в нем. Например, наряду с подробным описанием номера поручения вице-премьера Татьяны Голиковой совсем не указали название статьи УК России, нормы которой необходимо иметь в виду при пересмотре льгот. Хотя у статьи № 359 есть официальное название — «Наемничество».

Кроме того, правомерность выплат могут проверить только правоохранительные органы. Губернаторы не имеют таких прав и полномочий.

Участников ЧВК «Вагнер» в начале августа приравняли к ветеранам боевых действий. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановления, которые определили правила выдачи таких удостоверений защитникам Донбасса и бойцам, которые заключали контракты с организациями, содействующими армии России, в том числе частными военными компаниями.

Удостоверения ветеранов защитникам Донбасса, которые участвовали в боевых действиях с 11 мая 2014 года, выдадут военкоматы по месту постановки на воинский учет.

Те, кто заключал контракты с содействующими армии организациями, получат свои удостоверения в Минобороны России. Для этого в ведомстве создали отдельную комиссию. Заявления нужно подавать в ту организацию, с которой боец заключил контракт (например, ЧВК), а она в течение пяти дней передаст документы в комиссию Минобороны, которая рассмотрит его не дольше, чем в течение месяца. Если с документами все в порядке, Минобороны оформит и передаст удостоверение в содействующую организацию, которая выдаст его бойцу.

Таким образом, информация о том, что ряд участников ЧВК «Вагнер» лишат льгот и соцпособий, является недостоверной.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.