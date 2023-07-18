Армия 18 июля 2023, 14:04 Фейк: крейсер «Петр Великий» спишут после завершения ремонта корабля «Адмирал Нахимов» Северный флот не принимал решение о списании атомного ракетного крейсера «Петр Великий» РИА «Новости»

Читать 360tv в

Некоторые российские СМИ заявили, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут, как только завершится модернизация корабля «Адмирал Нахимов». Северный флот опроверг эту информацию.

Фейк

Тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после окончания ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов», сообщил «Коммерсант».

Реклама

Правда

Никаких кардинальных решений не принимали. Корабль находится в боевом составе и продолжает нести службу, сообщил РИА «Новости» источник в Северном флоте.

«Никаких решений по крейсеру „Петр Великий“ не принималось. Он выполняет задачи по предназначению в составе Северного флота», — сказал собеседник агентства.

На крейсере «Петр Великий» начали оценку объемов и стоимости предстоящих ремонтных работ, в процессе которой изучат состояние всех внутрикорабельных систем, агрегатов и оборудования. Это кропотливая работа с привлечением специалистов оборонно-промышленного комплекса.

Таким образом, информация о том, что тяжелый атомный ракетный крейсер «Петр Великий» спишут после окончания ремонта и модернизации однотипного корабля «Адмирал Нахимов», недостоверная. Источники в Северном флоте утверждают, что решения о списании не принимали. На судне проведут оценку предстоящих ремонтных работ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». «360» стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.