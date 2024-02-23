23 февраля 2024, 14:01
«Это возрождение». Шойгу проверил ход ремонта в штабе Московского военного округа
Шойгу поблагодарил Собянина за реконструкцию здания штаба МВО
Министр обороны России Сергей Шойгу и мэр столицы Сергей Собянин проверили, как идет капитальный ремонт в здании штаба Московского военного округа на Космодамианской набережной. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.
Министр поблагодарил мэра за проделанную работу по реконструкции здания.
Реклама
«Огромная работа, Сергей Семенович <…> Это возрождение Московского военного округа», — заявил Шойгу.
Здание штаба — объект культурного наследия. При ремонте строители сохраняют исторические интерьеры, но оснащают залы современным оборудованием, всеми видами связи и средствами защищенной передачи информации. Подразделения штаба разместят в обновленном здании уже в марте 2024 года.
Ранее Шойгу приказал провести праздничные салюты в ряде российских городов в честь Дня защитника Отечества. Фейерверки запустят в том числе в Москве. Безопасность на столичных улицах в праздник будут контролировать более четырех тысяч человек.
Военные
Сергей Шойгу
Россия
Армия
Сергей Собянин
Реклама
Реклама