Конфликтная ситуация с британским эсминцем в Черном море показала, что НАТО будет и дальше провоцировать Россию и доводить ситуацию до пиковой точки. И отказ Североатлантического альянса покидать регион означает, что это только начало. Об этом «360» заявила политолог Наталия Елисеева.

Случай с кораблем ВМФ Великобритании, который вторгся в территориальные воды РФ, показал, что западные партнеры настроены на эскалацию. И было понятно, за провокацией с эсминцем Defender последует ряд других подобных действий.

«Это только начало. И дальше будет ряд действий, которые будут провоцировать Россию. Это публикация документов, заявление Бориса Джонсона. И это в той же цепочке, когда спецпредставитель генсека НАТО заявил, что они не уйдут из Черного моря», — заявила Елисеева.

Позиция России уже давно известна, отметила политолог. Она заключается в том, что страна наблюдает за всеми действиями и в случае необходимости готова ответить. В случае с Defender это было нанесение предупредительного удара и сопровождение истребителями.

«Мы таким образом показываем, что мы на ваши провокации реагировать не будем, но мы свои территории защищаем. Понятно, что провокации дальше будут. Но Россия всегда вела себя сдержанно и на подобные провокации не поддавалась», — сказала политолог.

В четверг в акваторию Черного моря вошел итальянский фрегат Virginio Fasan. Черноморский флот РФ начал наблюдать за действиями корабля.