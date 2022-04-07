Это безосновательно. МИД РФ опроверг обвинения в планах по использованию химоружия на Украине

Россия не планирует использование химоружия в рамках спецоперации на Украине. Все обвинения Запада по этому поводу безосновательны. Об этом сказал руководитель российской делегации на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов. Его заявление процитировал ТАСС.

«В последнее время мы также слышали на Западе провокационные заявления о планах России использовать ядерное оружие на Украине. Они не имеют ни малейшей рациональной основы», — сказал он.

США должны меньше обвинять Россию и остановить провокации Украины, заявил Гаврилов. Также он призвал Штаты «предотвратить провокацию с использованием химоружия руками украинских националистов».

Украина уже готовит ряд провокаций при поддержке Запада, заявил Гаврилов. Он подчеркнул, что эти фейки станут частью «широкомасштабной клеветническую кампании», которую зарубежные политики развернули против РФ. В ход идут «подтасовки фактов и откровенные инсценировки провокаций», отметил Гаврилов.