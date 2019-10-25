«Этим можно только сбивать мух». Военного эксперта насмешил американский «боевой лазер»

Эксперт отметил, что лазер — это «золотая тема» для каждого журналиста, поскольку журналисты по образованию гуманитарии, и, по его словам, в вопросах физики атмосферы, расхождении луча лазера они не сильно разбираются.

«Лазер — это золотая тема для всех журналистов. Что наших, что ненаших, что заокеанских, что членов Государственной думы, что членов американского Конгресса, особенно когда люди не имеют соответствующего образования. Газы при нагревании расширяются. А в вакууме газов вовсе нет, и там этот лазер может творить чудеса. Но сначала лазер надо поднять в космос. А к этому проклятому лазеру надо иметь энергетическую обеспеченность. Так вот это поднять туда невозможно», — отметил эксперт.

Тимошенко привел в пример случай, когда оружейники США «развели» Конгресс на 1,5 миллиарда долларов знаменитым «йодно-кислородным лазером» на борту Боинга 747. Им они планировали сбивать ракеты России.

«Положили ракету, жидкостной титан, на расстоянии мили от демонстратора, подожгли ее, и она взорвалась. Конгресс дал деньги. Потом эту бадягу поставили на борт Боинг-747. Йодно-кислородный лазер, источником энергии является реакция окисления йода. А дальше нам рассказывают: вот у нас тут есть лазер малой мощности, мы им цель находим, по отражению. А потом как дадим лазером большим, и цель в дым. Там пятно размером с ноготь пальца, оно всю порежет оболочку. Оказалось, что пятно увеличивается до размера сначала футбольного мяча, потом воздушного шарика и уже ни черта не режет. И дальность действия этой летающей смерти уменьшается фантастическим образом с двух тысяч километров до четырехсот, а потом и вовсе до двухсот километров. Потому что лазер, который поставлен на самолет, так или иначе излучает луч, который будет распараллеливаться, потому что атмосфера будет его рассеивать, и никакого энергетического чуда не произойдет на такой дистанции. И система ПРО Северной Америки, которую так пропагандировали, рухнула в помойную яму», — объяснил Тимошенко.

Эксперт с иронией отметил, что это изобретение пока может только «сбивать мух», поскольку сейчас царит «эпоха фейков».