«Если не сделаю, погибнут люди». Российские летчики уничтожили технику ВСУ

Ведущий российский экипаж разведывательно-ударного вертолета Ка-52 уничтожил ротно-опорный пункт украинских националистов. Видео ракетного удара и интервью командира Михаила опубликовало Минобороны России.

Командир экипажа отметил, что вылет проходил в условиях плохой видимости. Однако туман не помешал обнаружить локацию ВСУ.

Удар нанесли управляемыми и неуправляемыми авиационными ракетами. Выстрелы экипажа полностью уничтожили базу украинских националистов. Михаил отметил, что пункт представлял собой «скопление легкобронированной техники, включая БТР, бронемашины».

«Все цели были уничтожены, тем самым мы не дали работать на данном направлении противнику по нашей батальонно-тактической группе», — сказал он.

Михаил отметил, что он и весь экипаж осознает возложенную на него миссию. Все летчики, по его словам, стараются работать с максимальной эффективностью.

«Есть понимание, что если я не сделаю эту работу, погибнут люди», — отметил Михаил.

Спецоперация по демилитаризации Украины началась 24 февраля. Минобороны РФ заявило, что целью кампании является полное разрушение военных объектов. Это обеспечит безопасность России и Донбасса, отметили российские власти.