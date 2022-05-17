Эшелон новейших таков под марш «Прощание славянки» отправился в российскую армию

Уралвагонзавод отправил в адрес Минобороны РФ эшелон новейших танков Т-90М «Прорыв». Торжественная церемония прошла с участием настоятеля храма Димитрия Донского, протоиерея Иоанна Брагина. Подробности сообщили в пресс-службе концерна.

После освящения бронемашины под марш «Прощание славянки» направились в российскую армию. В танки вложили письма и рисунки детей танкостроителей, а также православные иконы.

«Добро должно всегда уметь себя защитить. Бесполезно уговаривать злые силы, чтобы они остановились. И потому существует такая традиция освящать оружие. Чтобы помощь, благословение, защита божья помогли ему защищать свое Отечество, защищать людей, которые требуют помощь и защиту», — сказал протоиерей.

Танк Т-90М разработан Уральским конструкторским бюро транспортного машиностроения. Это самая современная машина в серии Т-90, он приспособлен к условиям современного боя. Главная «фишка» этого танка — способность обмениваться данными с другими бронемашинами онлайн.