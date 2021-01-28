Еще один ракетный эсминец США вошел в Черное море

Ракетный эсминец ВМС США «Портер» вошел в акваторию Черного моря, его заметили при прохождении пролива Босфор. В Минобороны России заявили, что следят за американским кораблем.

Кадры эсминца, проходящего у берегов Турции, опубликовали стамбульские наблюдатели, следящие за судами, пересекающими Босфор.

В 6-м оперативном флоте ВМС США ранее сообщили, что «Портер» «направляется в Черное море для проведения операций по обеспечению морской безопасности в регионе».

Корабль оснащен системой противоракетной обороны Aegis и крылатыми ракетами Tomahawk. Их дальность достигает 1,6 километра.

Силы и средства Черноморского флота России следят за американским кораблем, заявили в министерстве обороны РФ.

23 января в Черное море вошел аналогичный эсминец ВМС США «Дональд Кук», также способный нести крылатые ракеты Tomahawk.

Для обеспечения эсминцев топливом и припасами с 25 января в Черном море находится американский корабль снабжения «Ларами».

Эсминцы «Портер», «Дональд Кук», «Рузвельт» и «Росс» на постоянной основе размещены в Испании. Они являются частью европейской системы противоракетной обороны.