Еще две РЛС предупреждения о ракетном ударе построят в России

Еще две радиолокационные станции предупреждения о ракетном ударе «Воронеж» построят в России. Об этом рассказал генеральный конструктор системы предупреждения о ракетном нападении Сергей Боев.

О ходе строительства Боев сообщил в рамках форума «Армия-2022», уточнило РИА «Новости».

«Идет строительство на юге, на севере. Одновременно с этим идет разработка двух новых направлений с установкой радиолокационных средств и комплексов — это Дальний Восток и северо-запад», — привело агентство его слова.

В феврале 2021 года стало известно о завершении государственных испытаний российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН).

В конце июля при проведении спецоперации на Украине российские военные испытали новый разведывательный комплекс на базе фронтового бомбардировщика Су-34. Он оборудован тремя универсальными контейнерами разведки. Эти комплексы позволяют с высокой точностью определять координаты и другие параметры целей противника, в частности, позиций ПВО и украинских РЛС.