Еще девять солдат ВСУ перешли на сторону ДНР

Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики. Об этом сообщила Народная милиция (НМ) ДНР.

НМ республики в очередной раз призвала украинских солдат, сержантов и офицеров сложить оружие и отправляться домой, не дожидаясь приказов. Только так можно «остановить кровопролитие».

Накануне шестеро сдавшихся в плен украинских военнослужащих обратились к сослуживцам с просьбой прекратить воевать. Они рассказали, что в плену «палачей нет, не мучают, отношение нормальное». Видео появилось в Telegram-канале официального сайта ДНР.

Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. За сутки удалось установить контроль над Волновахой, Зеленым Гаем, Ольгинкой и Анадолем. В Волновахе инженерные подразделения ДНР начали расчистку соцобъектов от взрывоопасных предметов. Гражданскому населению оказывается гуманитарная и квалифицированная медицинская помощь. Продолжается также освобождение жилых кварталов Мариуполя.