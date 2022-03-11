facebook_pixel
    11 марта 2022, 11:19

    Еще девять солдат ВСУ перешли на сторону ДНР

    НМ ДНР сообщила о еще девяти перешедших солдатах ВСУ на сторону республики

    Оксана Кириллова

    Девять военнослужащих 36-й бригады морской пехоты добровольно сложили оружие и перешли на сторону Донецкой народной республики. Об этом сообщила Народная милиция (НМ) ДНР.

    НМ республики в очередной раз призвала украинских солдат, сержантов и офицеров сложить оружие и отправляться домой, не дожидаясь приказов. Только так можно «остановить кровопролитие».

    Накануне шестеро сдавшихся в плен украинских военнослужащих обратились к сослуживцам с просьбой прекратить воевать. Они рассказали, что в плену «палачей нет, не мучают, отношение нормальное». Видео появилось в Telegram-канале официального сайта ДНР.

    Военнослужащие Донецкой народной республики продолжают освобождать населенные пункты от украинских националистов. За сутки удалось установить контроль над Волновахой, Зеленым Гаем, Ольгинкой и Анадолем. В Волновахе инженерные подразделения ДНР начали расчистку соцобъектов от взрывоопасных предметов. Гражданскому населению оказывается гуманитарная и квалифицированная медицинская помощь. Продолжается также освобождение жилых кварталов Мариуполя.