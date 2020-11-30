Еще более 100 взрывоопасных предметов уничтожили российские саперы в Карабахе

Российские специалисты обезвредили за сутки более 100 взрывоопасных предметов на территории Нагорного Карабаха. Все они были уничтожены. Очищено около трех километров дороги Шуша -- Лысогорский.

Работу по инженерной разведке и разминированию местности в зоне ответственности российских миротворческих сил ведут военнослужащие Международного противоминного центра Минобороны, сообщили в пресс-службе военного ведомства.

«Специалистами <…> проведена инженерная разведка и очистка от взрывоопасных предметов участка дороги Шуша — Лысогорский протяженностью около трех километров», — уточнили в министерстве.

За сутки саперы нашли и уничтожили на специальном полигоне более 100 взрывоопасных предметов.

Российские инженерные подразделения участвуют в разминировании местности и дорог общего пользования, которые соединяют миротворческие наблюдательные посты, проходят рядом с населенными пунктами и социальными объектами.

Всего саперы уже очистили в Нагорном Карабахе свыше 24 гектара местности и более восьми километров дорог. Им удалось найти и обезвредить порядка 750 взрывоопасных предметов. Если боеприпасы вывезти на полигон невозможно, их уничтожают на месте с соблюдением мер безопасности.

Задействованные в разминировании военные экипированы в современные защитные костюмы саперы. Они вооружены современными средствами поиска взрывоопасных предметов — миноискателями ИМП-С2 и искателями ИНВУ-3М.

Российские миротворцы помогают местным властям восстановить мирную жизнь в регионе, содействуют в восстановлении дорожного движения, водо-, электро- и теплоснабжения в домах и на социальных объектах.

Миротворцы находятся в Нагорном Карабахе в соответствии с подписанным 10 ноября соглашением между Россией, Азербайджаном и Арменией. Оно в том числе обязало Баку и Ереван прекратить военные действия, обменяться военнопленными и телами погибших.