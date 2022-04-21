Еще 7 военнопленных освободили на Украине и вернули в Россию

Шестерых свердловских военнослужащих, попавших в плен на Украине, освободили и вернули домой. Ранее в регион вернулся первый контрактник, которого помогли вызволить Минобороны РФ и омбудсмен Татьяна Москалькова. Об этом РИА «Новости» рассказала уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова.

«При обмене военнопленными еще шестерых свердловчан, которые оказались в плену на Украине, вернули на родину. Сейчас они в установленном порядке проходят реабилитацию в одном из госпиталей и, надеюсь, совсем скоро смогут увидеться с родственниками», — сообщила Мерзлякова.

Она уточнила, что военные уже связались с близкими по телефону.

Омбудсмен сообщила, что украинская сторона «плохо идет навстречу» в вопросах, касающихся возвращения пленных свердловцев.

С конца марта сообщалось о нескольких случаях обмена пленными между Россией и Украиной. Один из самых крупных — в формате 86 на 86 — прошел 5 апреля.