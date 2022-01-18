Еще 40 самолетов с миротворцами на борту вернулись в Россию из Казахстана за сутки

В Россию из Казахстана вернулись 40 самолетов ВКС с миротворцами ОДКБ на борту. Они приземлились на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях, написало Минобороны РФ.

«Сорок самолетов военно-транспортной авиации ВКС России за прошедшие сутки доставили российских миротворцев из состава Коллективных миротворческих сил ОДКБ из Республики Казахстан на военные аэродромы в Московской и Ульяновской областях», — процитировало РИА «Новости» сообщение ведомства.

Там же отметили, что на аэродромах миротворцев встретили торжественно. Во встрече приняли участие командование ВДВ и Ульяновского соединения ВДВ. После торжественного митинга миротворцы разгрузили вооружение, военную технику и другое имущество и промаршировали в пункты своего постоянного пребывания.

Миротворческие отряды ОДКБ попросил о помощи президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев после начала беспорядков в стране. Миротворцы справились со своей миссией по нормализации обстановки и 13 января начали возвращаться.