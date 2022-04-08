Еще 11 бойцов ВСУ перешли на сторону ДНР

Народная милиция (НМ) Донецкой Народной Республики сообщила о переходе 11 украинских военнослужащих на сторону ДНР. Заявление официального представителя НМ республики Эдуарда Басурина опубликовано в Telegram-канале.

Оружие добровольно сложили военнослужащие 56-й, 54-й и 25-й бригад. Басурин призвал остальных бойцов украинской армии последовать их примеру.

«Обращаюсь к военнослужащим ВСУ и призываю последовать примеру товарищей и избежать кровопролития. Добровольно сложив оружие, вы сохраните себе жизнь», — отметил он.

По данным Народной милиции ДНР, за прошедшие сутки под обстрел ВСУ попали районы 10 населенных пунктов республики. Пострадали 23 мирных жителя, в том числе ребенок. Повреждены 43 жилых дома, три объекта гражданской инфраструктуры. Противник выпустил в сторону ДНР более 250 снарядов и мин в течение суток.

За это время ВС РФ уничтожили 11 огневых точек противника и захватили две реактивные системы залпового огня БМ-21 «Град», два 120-миллиметровых миномета и два грузовых транспортных средства.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин предрек массовые жертвы среди мирного населения и разрушения объектов гражданской инфраструктуры после того, как украинские власти разрешили добровольцам территориальной обороны применять артиллерию и ракеты.