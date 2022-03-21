Еще 10 мирных жителей ДНР пострадали при обстрелах со стороны ВСУ

Девять мирных жителей ранены в результате обстрела со стороны ВСУ в Виноградном и Мариуполе, сообщили представители СЦКК ДНР в Telegram-канале. Кроме того, ранение получил дончанин.

Среди пострадавших при обстреле поселка Виноградное — шестилетняя девочка. В числе раненых при освобождении Мариуполя также есть дети возрастом 10 и 11 лет, добавили в ведомстве.

Кроме того, в Мариуполе травмы получили 19-летняя девушка, двое мужчин 37 лет, 56-летний мужчина и женщины 61 и 56 лет. Также от Минздрава ДНР поступили данные о ранении 36-летнего мужчины в Петровском районе Донецка.

Всех пострадавших доставили в медицинские учреждения Донецкой народной республики.

Ранее начальник Национального центра управления обороной РФ генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что в Мариуполе сложилась страшная гуманитарная катастрофа. В Минобороны РФ заявили, что для спасения мирных жителей 21 марта, из Мариуполя будут открыты гуманитарные коридоры в восточном и западном направлениях. РФ настаивала на письменном ответе Украины до 05:00 понедельника. Украинская сторона отказалась от предложения, заявив, что город не будет сдан.