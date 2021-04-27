Представители Минобороны Армении сообщили, что власти Еревана не станут направлять военных на крупномасштабные учения НАТО Defender Europe — 21, написал «Интерфакс».

По информации пресс-службы ведомства, Армения и не собиралась участвовать в этом мероприятии. Страна заявляла об этом не один раз, рассказал сайт «Утро.ру».

«Мы попросили организаторов учений пересмотреть список участников учений, размещенный на их сайте», — подчеркнули в Ереване.

По словам сотрудников Минобороны республики, армянские подразделения Вооруженных сил участвуют только в тех совместных с НАТО мероприятиях, на которых проходят учения, направленные на поддержание международной стабильности. Defender Europe 21 является длительным, многоэтапным мероприятием иного рода.