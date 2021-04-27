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    27 апреля 2021, 13:36

    Ереван не будет направлять военных на учения НАТО Defender Europe — 21

    Полина Петрова

    Представители Минобороны Армении сообщили, что власти Еревана не станут направлять военных на крупномасштабные учения НАТО Defender Europe — 21, написал «Интерфакс».

    Ереван не будет направлять военных на учения НАТО Defender Europe — 21

    По информации пресс-службы ведомства, Армения и не собиралась участвовать в этом мероприятии. Страна заявляла об этом не один раз, рассказал сайт «Утро.ру».

    «Мы попросили организаторов учений пересмотреть список участников учений, размещенный на их сайте», — подчеркнули в Ереване.

    По словам сотрудников Минобороны республики, армянские подразделения Вооруженных сил участвуют только в тех совместных с НАТО мероприятиях, на которых проходят учения, направленные на поддержание международной стабильности. Defender Europe 21 является длительным, многоэтапным мероприятием иного рода.