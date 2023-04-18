Армия 18 апреля 2023, 04:37 Электронные компоненты для систем связи боевых самолетов разработали в России «Росэлектроника» разработала электронные компоненты для систем связи боевых самолетов РИА «Новости»

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Для модернизированных систем связи боевых самолетов ВКС России в холдинге «Росэлектроника» разработали отечественные электронные компоненты. Об этом РИА «Новости» сообщили в компании, которая входит в состав Ростеха.

«Холдинг „Росэлектроника“ разработал электронные компоненты для модернизированного оборудования связи в составе самолетов ОКБ Сухого. Новые вакуумные высокочастотные выключатели предназначены для работы в коротковолновом диапазоне в режиме бестоковой коммуникации», — сообщили в холдинге.

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Энергопотребление нового оборудования удалось снизить за счет использования поляризованных реле, отметили в «Росэлектронике». Новая электронная компонентная база (ЭКБ) создана в рамках импортозамещения пензенским НИИЭМП по заказу нижегородского НПП «Полет», обе компании входят в состав Ростеха.

Серийные поставки самолетов МС-21, оснащенных российскими двигателями ПД-14, планируется начать в 2024 году, сообщили в пресс-службе Ростеха. В дальнейшем планируется постепенно увеличивать темпы производства самолетов данного типа. Серийное производство силовых установок уже запустили на предприятии Объединенной двигателестроительной корпорации в Перми.