Экзоскелеты войдут в экипировку российской армии

Экзоскелеты станут элементами экипировки российской армии. Таким мнением поделился генеральный директор группы компаний «Калашников» Владимир Лепин. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

«Экзоскелеты будут уже в боевой экипировке третьего поколения, как необходимый атрибут», — рассказал эксперт в ходе форума «Армия-2021».

Он отметил, что применяться они будут для того, чтобы военные могли преодолевать длительные расстояния и не уставать. По мнению Лепина, скоро подобная экипировка станет обыденностью для военных.