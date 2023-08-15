Армия 15 августа 2023, 17:53 Экспозицию трофейной военной техники из зоны СВО представили на форуме «Армия-2023» Минобороны показало фото с выставки трофейной техники из зоны СВО РИА «Новости»

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Выставку захваченного в ходе боев в зоне специальной военной операции организовали в парке «Патриот» в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2023». Кадры с экспозиции опубликовала пресс-служба Минобороны.

На представленных фотографиях можно увидеть американские бронемашины, шведские танки, британские внедорожники, турецкие дроны, а также гильзы от снарядов, которые ВСУ получили от стран НАТО.

Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны Пресс-служба Минобороны

В отдельном павильоне организаторы выставки представили экспозицию под названием «Альянс обетованный». Там собрали образцы идеологической работы, которую украинские власти проводили с молодежью в последние годы.

Среди экспонатов гостям показали школьные учебники, одежду с националистическими слоганами и символикой террористического батальона «Азов»*, а также меню баров и заведений общественного питания, где вместо блюд указывались русофобские названия.

Международный военно-технический форум «Армия-2023» стартовал в минувший понедельник, 14 августа. Он продолжит работать до конца воскресенья. С 15-го по 17-е число в мероприятиях форума примут участие специалисты оборонно-промышленного комплекса и иностранные делегации. Для простых зрителей форум откроют с 18 августа.

*«Азов» — запрещенная в России националистическая организация.