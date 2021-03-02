Эксперт заявил об уязвимости арктической системы защиты Запада перед РФ

Бывший политический советник из Канады при командовании NORAD Майкл Доусон заявил об уязвимости западной системы обороны в Арктическом регионе перед Россией и Китаем, написало издание The Wall Street Journal.

Отмечается, что США и Канада использовали командование NORAD в эпоху холодной войны для сдерживания СССР. Тогда сеть военных спутников, радиолокационных станций и авиабаз гарантировала безопасность западных стран с северного направления. По мнению Доусона, сейчас российское и китайское новейшее ракетное вооружение способно обходить такую защиту, рассказало РИА ФАН.

Как отметил генерал ВС США в отставке Терренс О’Шонесси, Арктический регион теперь не может обеспечить Штатам защиту от возможного нападения. Он добавил, что океаны сейчас представляют собой пути подхода для современных систем вооружения.