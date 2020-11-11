Эксперт заявил о важности введения российских миротворцев в Карабах

Он отметил, что ранее один из высокопоставленных чиновников администрации США высказывал идею о привлечении скандинавских миротворцев.

«Помимо прочего, они были бы „безъязыкие“, языкового общения явно бы не хватало ни с армянами, ни с азербайджанцами. Русский язык знают многие азербайджанцы и армяне. Это очень важно», — подчеркнул Казимиров.

Эксперт напомнил, что вопрос о введении в регион наших миротворцев стоял и в 90-е годы. По его словам, бывший на тот момент главой Азербайджана Гейдар Алиев рассматривал такую возможность, но выдвигал некоторые условия, которые не были выполнены.

Утром среды, 11 ноября, СМИ сообщили, что прибывшие в Армению российские миротворцы направились в район размещения в непризнанном Нагорном Карабахе. Для контроля за прекращением огня и военных действий развертывается миротворческий контингент РФ в количестве 1 960 военнослужащих, 90 бронетранспортеров и 380 единиц автомобильной и специальной техники.