Эксперт вспомнил о подвиге россиян в бою у высоты 776 под Аргуном

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко заявил, что бой у высоты 776 под Аргуном, который длился с 29 февраля по 1 марта 2000 года, проявил лучшие качества русских солдат, написал РИА ФАН.

В период сепаратистского мятежа на Северном Кавказе решался вопрос территориальной целостности нашей страны. В рамках этого эпизода Второй чеченской войны шестая рота второго батальона 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии вступила в бой под командованием гвардии подполковника Марка Евтюхина. Наши солдаты по численности в разы превосходили отряды чеченцев и арабов.

Коротченко назвал проделанное российскими военными «беспримерным подвигом».

«Пример выдающегося мужества, проявленного в боях уже нашими современниками. Это лучший показатель того, что главные качества русского солдата сохранены. На них равняется нынешняя российская армия. Вооруженные силы помнят эту дату», — подчеркнул специалист.

Он пояснил, что понятие «русский солдат» означает собирательный образ, объединяющий все проживающие в РФ народы.