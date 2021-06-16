Эксперт: Украина не сможет создать «самую мощную армию» в Европе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что при определенных обстоятельствах Украина будет вынуждена создать «самую мощную армию» в Европе. Военный эксперт Алексей Леонков прокомментировал это заявление для RT.

По мнению эксперта, на создание мощной армии у Украины не хватит ресурсов.

«Это популистское заявление, потому что для того, чтобы создавать самую мощную армию в Европе, нужно иметь как минимум две вещи: бюджет, который позволяет содержать эту армию, и военно-промышленный комплекс, который позволяет оснащать эту армию современным оружием», — сказал Леонков.

Он отметил, что для создания большой армии Украине пришлось бы закупать вооружение за рубежом — а это значительно увеличивает расходы.