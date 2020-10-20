Эксперт разъяснил, почему сокращение численности армии несвоевременно
Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко обсудил с сайтом телеканала «Звезда» предложение сократить численность Вооруженных сил РФ.
По словам Коротченко, Россия находится в сложной военно-политической ситуации, поскольку Североатлантический Альянс и Соединенные Штаты не скрывают своих агрессивных планов в отношении РФ.
«Потому инициатива, связанная с изменением статуса военных, сокращения срока выслуги и вообще сокращения численности ВС, несвоевременна и будет вредить обороне и безопасности нашей страны», — разъяснил собеседник издания.