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    20 октября 2020, 18:48

    Эксперт разъяснил, почему сокращение численности армии несвоевременно

    Артур Блянихов

    Директор Центра анализа мировой торговли оружием Игорь Коротченко обсудил с сайтом телеканала «Звезда» предложение сократить численность Вооруженных сил РФ.

    По словам Коротченко, Россия находится в сложной военно-политической ситуации, поскольку Североатлантический Альянс и Соединенные Штаты не скрывают своих агрессивных планов в отношении РФ.

    «Потому инициатива, связанная с изменением статуса военных, сокращения срока выслуги и вообще сокращения численности ВС, несвоевременна и будет вредить обороне и безопасности нашей страны», — разъяснил собеседник издания.