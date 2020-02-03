Эксперт рассказал, что делали британские разведывательные самолеты над Калининградом

Весной этого года начнутся самые масштабные учения в Западной Европе с участием войск НАТО, войск США. В нем примут участие около 40 тысяч человек. По словам эксперта, нет ничего необычного или страшного в том, что самолеты из Великобритании кружат над Калининградом. Они пытаются понять, как Россия реагирует. Полеты осуществляются на регулярной основе.