    03 февраля 2020, 15:25

    Эксперт рассказал, что делали британские разведывательные самолеты над Калининградом

    Анастасия Кременчугская

    На днях британские разведывательные самолеты были замечены у границ РФ — над Калининградской областью. Алексей Леонков, коммерческий директор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт, объяснил в эфире радио «Sputnik», что это было.

    Весной этого года начнутся самые масштабные учения в Западной Европе с участием войск НАТО, войск США. В нем примут участие около 40 тысяч человек. По словам эксперта, нет ничего необычного или страшного в том, что самолеты из Великобритании кружат над Калининградом. Они пытаются понять, как Россия реагирует. Полеты осуществляются на регулярной основе.