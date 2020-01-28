Эксперт раскритиковал состояние ВС Германии

Бартельс заявил, что хотел бы сообщить о видимых улучшениях, но пока не может этого сделать, так как заявленные тренды в значительной степени еще неощутимы, пишет RT.

Помимо этого он раскритиковал бундесвер за нехватку персонала, бюрократию и недостаточную материальную базу.

По его словам к 2031 году армия должна быть перестроена.