    28 января 2020, 16:39

    Эксперт раскритиковал состояние ВС Германии

    Анастасия Кременчугская

    Ханс-Петер Бартельс, спецуполномоченный бундестага по вооруженным силам, сообщил, что немецкая армия находится в неудовлетворительном состоянии, написало РИА «Новости».

    Бартельс заявил, что хотел бы сообщить о видимых улучшениях, но пока не может этого сделать, так как заявленные тренды в значительной степени еще неощутимы, пишет RT.

    Помимо этого он раскритиковал бундесвер за нехватку персонала, бюрократию и недостаточную материальную базу.

    По его словам к 2031 году армия должна быть перестроена.