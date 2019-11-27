Эксперт прокомментировал попытку продажи секретных разработок иностранцам

Житель Ижевска пытался продать секретные разработки ВКС иностранцам Подробнее

По словам эксперта, что на протяжении нескольких лет в России некоторые люди хотят развивать бизнес на продаже военно-технических секретов. Баранец отметил, что за последние 20 лет обнаружили около 20 подобных попыток. Эти случаи затронули все области российского военно-промышленного комплекса.

«Самое опасное, на мой взгляд, что вот сейчас в России, когда наши ученые сделали уникальный выводок супервооружения, допустим, связанного же с тем же гиперзвуком, вот возле таких НИИ, конструкторских бюро, оборонных предприятий, вы знаете, как клопы в старом диване, ошиваются иностранные разведки, которые пытаются выкупить эти интересы», — пояснил обозреватель.

Баранец подчеркнул, что России нужно совершенствовать органы контрразведки. Особое внимание эксперт порекомендовал уделить отраслям, в которых страна обладает значительным преимуществом в разработке оружия или боевой техники.

Ранее сотрудники ФСБ выявили жителя Ижевска, который хотел продать спецслужбам других стран информацию о секретных военно-космических разработках России.