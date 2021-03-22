Военный эксперт Иван Коновалов обсудил с радио Sputnik планы Пентагона усовершенствовать программное обеспечение противоракетной обороны из-за гиперзвукового оружия России.

Коновалов напомнил, что при президентстве Дональда Трампа было решено, что оборонное ведомство США потратит на модернизацию ПРО 176 миллиардов долларов. По словам эксперта, эта программа рассчитана на десятилетие.

«Дело в том, что ПРО для американцев, для Пентагона в частности, это идея фикс. На это давно была сделана ставка, американцы из-за этого пошли на конфронтацию с РФ, не слушая никаких аргументов и разворачивая элементы своей ПРО в Европе», — обратил внимание специалист.