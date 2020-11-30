Эксперт посчитал некорректным сравнение эсминца «Джон Маккейн» с российским кораблем «Адмирал Виноградов»

Дандыкин заметил, что нельзя сравнивать эти корабли. По его словам, «Джон Маккейн» — это основное судно военного флота США, которое оснащено системой ПВО и десятками «Томагавков». А российский корабль «Адмирал Виноградов» предназначен для решения противолодочных задач.

«Заявление американцев сделано для того, чтобы снова заявить о своем превосходстве. Российский корабль гораздо мощнее американского по части противолодочных задач. Но они у них разные цели. Американцы не учитывают этот вопрос, а сравнение некорректно», — добавил собеседник информагентства.