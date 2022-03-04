Эксперт по ядерной энергетике Анпилогов оценил надежность Запорожской АЭС

Возгорание, которое произошло в результате боевых действий на Запорожской АЭС, не привело к повышению радиационного фона. В разговоре с Lenta.ru эксперт по ядерной энергетике, президент фонда «Основание» Алексей Анпилогов рассказал, что станция способна выдержать и более серьезные повреждения.

Он отметил, что пожар произошел в административном блоке станции. При этом энергоблоки станции рассчитаны на непредвиденные ситуации и могут выдержать «прямое падение самого крупного пассажирского лайнера Boeing-747», считает эксперт.

«Энергоблоки проектировали исходя из очень негативных сценариев, и все украинские энергоблоки, кроме самых первых двух на Ровенской станции, оснащены гермооболочками. Гермооболочка — это очень прочный железобетон. Это такая скорлупа, в которую дополнительно сверху взят энергоблок. Поскольку АЭС проектировались всегда с точки зрения безопасности, то такая инженерная преграда в виде двухметрового слоя армированного железобетона заложена в их конструкции», — сказал Анпилогов.