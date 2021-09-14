Эксперт объяснил цель военных учений в Польше

Военный эксперт Виктор Баранец обсудил с ИА Nation News масштабные военные учения «Рысь-21», которые стартовали в Польше.

Баранец заметил, что эти маневры были рассчитаны на период российско-белорусских учений «Запад-2021», которые начались 10 сентября. По его словам, это сделано по указке Брюсселя, где располагается штаб-квартира Североатлантического Альянса.

«Конечно, есть лукавство в заявлениях, что учения против никакой третьей стороны не направлены. Это игра на смягчение обстановки. Разыгрывается реальная модель нападения войск НАТО на Белоруссию», — цитирует специалиста «Утро.ру».