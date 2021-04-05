Эксперт объяснил, почему ВМФ РФ представляет реальную угрозу для кораблей НАТО

Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему Военно-морской флот России представляет реальную угрозу для кораблей НАТО, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

По его словам, восстановление флота, создание самых высокотехнологичных в мире кораблей заняло у нашей страны всего 20 лет. Он отметил, что Россия контролирует все морские перемещения Запада в Арктике и на Ближнем Востоке. Уточняется, что в составе ВМФ РФ порядка 360 современных маневренных судов. Основной источник мощи находится под водой: 59 подводных лодок, 12 из которых атомные, написало ИА Nation News.

К концу года российский ВМФ собирается ввести в эксплуатацию шесть новых подводных лодок и провести приемку модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».