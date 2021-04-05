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    05 апреля 2021, 17:50

    Эксперт объяснил, почему ВМФ РФ представляет реальную угрозу для кораблей НАТО

    Полина Петрова

    Военный эксперт Василий Дандыкин объяснил, почему Военно-морской флот России представляет реальную угрозу для кораблей НАТО, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Business Insider.

    Эксперт объяснил, почему ВМФ РФ представляет реальную угрозу для кораблей НАТО

    По его словам, восстановление флота, создание самых высокотехнологичных в мире кораблей заняло у нашей страны всего 20 лет. Он отметил, что Россия контролирует все морские перемещения Запада в Арктике и на Ближнем Востоке. Уточняется, что в составе ВМФ РФ порядка 360 современных маневренных судов. Основной источник мощи находится под водой: 59 подводных лодок, 12 из которых атомные, написало ИА Nation News.

    К концу года российский ВМФ собирается ввести в эксплуатацию шесть новых подводных лодок и провести приемку модернизированного тяжелого атомного ракетного крейсера проекта 1144 «Орлан».