Эксперт объяснил, по каким направлениям РФ превосходит НАТО

Военный эксперт Юрий Кнутов обсудил с RT преимущества российской армии перед войсками Североатлантического Альянса.

Специалист отметил мобильность армии России и перечислил ряд направлений, по которым она превосходит вооруженные силы НАТО. По его словам, сложившееся еще во времена СССР материаловедение превосходит любые разработки Запада, которые делали ставку на электронику и композитные материалы.

«При гиперзвуке, когда образуется плазма вокруг летящей головной части ракеты, не всегда эти новейшие материалы выдерживают эти температуры. Разработки советского периода, современные наработки позволяют нам достаточно серьезно оторваться вперед», — подчеркнул Кнутов.