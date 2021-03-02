Эксперт объяснил, что ждало бы США при попытке потопить российские корабли

Член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук Константин Сивков объяснил, какие последствия ждали бы США при попытке потопить российские корабли в Сирии, написала «Общественная служба новостей».

Накануне СМИ сообщили, что американская подлодка «USS John Warner» была готова потопить российские корабли у берегов в Сирии в апреле 2018 года. Она могла начать действовать, если бы РФ ответила на авиаудар Штатов по стране. Как считает Сивков заметил, в этом случае американское судно было бы уничтожено.

«Если бы лодку заметили, по ней был бы нанесен удар. Наши корабли отнюдь не беззащитны — я веду к этому. Успех этой атаки был бы негарантированным. Была бы атака, была бы и контратака. Завязался бы бой со спорным результатом», — отметил специалист.

По мнению аналитика, если бы американцы попыталось ответить на затопление подлодки, конфликт мог дойти до применения ядерного оружия.