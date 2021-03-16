Эксперт назвал технологии, которые Украина может применить при нападении на Донбасс

Военный корреспондент Юрий Котенок назвал технологии, которые Украина может применить в случае нападения на Донбасс. Об этом написала «Общественная служба новостей».

Ранее Котенок писал в своем Telegram-канале, что Украина якобы готовит вооруженное нападение на восточные территории страны 17–18 марта. По его мнению, провокация может случиться на любом участке фронта между Украиной и непризнанными республиками.

«Теперь возможна одна из провокаций, которую планирует Украина. На одном из участков фронтов, а именно на любом отрезке линии боевого соприкосновения. Или Луганское, или Донецкое, или южное приазовское направление», — пояснил корреспондент.

Как он считает, ничего серьезного и масштабного не планируется. Котенок отметил, что украинские командиры будут применять боевые беспилотники.