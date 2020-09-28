Эксперт назвал преимущества сторон в конфликте Армении и Азербайджана

Редактор журнала «Арсенал Отечества», военный эксперт Алексей Леонков назвал главные преимущества Армении и Азербайджана в военном конфликте.

По его словам, у каждой страны есть свои сильные стороны. Так, у Азербайджана имеются беспилотники и мобильная броня, сообщил сайт «Политика сегодня».

«Сейчас можно говорить о том, что вооруженные силы Азербайджана примерно в два с половиной раза превышают силы Нагорного Карабаха. По некоторым направлениям и больше. К примеру, по бронированной технике, по бронетранспортерам (БТР) и боевым машинам пехоты (БМП)», — уточнил специалист.

Леонков отметил, что у Армении нет сотен БПЛА, однако она включена в Организацию Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Соответствующий документ был подписан в 1992 году в Ташкенте представителями РФ, Армении, Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана. Спустя время к договору присоединился и Азербайджан. В 1999 году государство вышло из него.

Эксперт подчеркнул, что членство Армении в ОДКБ будет действовать лишь в случае вторжения на территорию страны. В случае направления ее войск в Нагорный Карабах, положения договора перестанут действовать.