Армия 22 августа 2023, 07:56 Экс-советник главы Пентагона назвал украинскую армию «тающей» Полковник Макгрегор назвал возможные последствия контрнаступления ВСУ Министерство обороны Украины

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Украинская армия со временем «растает», несмотря на колоссальные средства, вложенные в нее Соединенными Штатами. Об этом заявил бывший старший советник Пентагона, полковник Дуглас Макгрегор в интервью телеведущему Такеру Карлсону, сообщило РИА «Новости».

По мнению бывшего военнослужащего, контрнаступление ВСУ ждет провал, а НАТО при вмешательстве в ситуацию не сможет соперничать с Россией.

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«Думаю, мы увидим, как эта армия, на которую мы потратили столько денег, со временем растает», — отметил Макгрегор.

Он добавил, что ВСУ потеряли много живой силы, украинские солдаты предпочитают сложить оружие и сохранить свои жизни. Военные поняли, что с ними не станут обращаться плохо, а в будущем смогут обменять на российских пленных.

Ранее Макгрегор описал ситуацию на Украине как «состояние между катастрофой и огромным провалом». Он отметил, что киевский режим ждет гуманитарный кризис, если он не объявит капитуляцию.